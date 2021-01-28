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Москва

В московском метро задержали разыскивавшегося преступника без перчаток 

РИА Новости и ещё 4 17 минут назад
Контролер задержал преступника в метро Москвы
Фото: ТАСС
Контролер на станции метро "ВДНХ" поймала преступника, находившегося в федеральном розыске: мужчина привлек ее внимание потому что был без средств защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Вчера на станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии контролер ГКУ "Организатор перевозок" Ольга Яровая остановила пассажира без перчаток. Устанавливая личность, полицейские выяснили, что мужчина 26-летний уроженец Узбекистана — Мирсаидов Сардор Суратович. Он находится в федеральном розыске по части 3 статьи 158 УК РФ (кража)", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что контролер выписала нарушителю штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты, после чего сотрудники полиции его задержали и доставили в отдел.
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"Это не первый важный поступок Ольги Яровой, 19 августа 2020 контролер остановила человека, находящегося в международном розыске за мошенничество в особо крупных размерах, чем помогла правоохранительным органам поймать преступника. Ольге, конечно, будет объявлена благодарность", — отметили в пресс-службе.

В октябре руководитель ГКУ "Организатор перевозок" сообщал, что так же из-за отсутствия перчаток привлек внимание другой пассажир в метро, который оказался в федеральном розыске за угон.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва , Узбекистан
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