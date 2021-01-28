Видео нападения Tik-Tok блогера на машину ФСБ 

23 января на несогласованной акции протеста против задержания Алексея Навального Москве популярный Tik-Tok блогер Константин Лакеев, известный под псевдонимом Костя Киевский, вместе со своими коллегами по хаусу Good People совершил нападение на служебный автомобиль сотрудников ФСБ

27 января примерно в 19:00 силовики задержали 18-летнего блогера в в съемной квартире. Вместе с ним в полицию отвезли еще 12 блогеров, их проверяют на правонарушения.