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Москва

Видео нападения Tik-Tok блогера на машину ФСБ 

Вадим Дроздов 1 час назад
23 января на несогласованной акции протеста против задержания Алексея Навального в Москве популярный Tik-Tok блогер Константин Лакеев, известный под псевдонимом Костя Киевский, вместе со своими коллегами по хаусу Good People совершил нападение на служебный автомобиль сотрудников ФСБ.
27 января примерно в 19:00 силовики задержали 18-летнего блогера в в съемной квартире. Вместе с ним в полицию отвезли еще 12 блогеров, их проверяют на правонарушения.
Сам Константин вышел на связь 27 января и сообщил, что находится в Следственном комитете, в течение дня пройдет суд по мере пресечения.
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , ФСБ , СКР
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