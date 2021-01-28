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Москва

Видео с места избиения школьника учителем-офицером 

Вадим Дроздов 10 минут назад
26 января мать одного из учеников военно-патриотического образовательного центра — школы №67 в Казани сообщила в полицию, что ее ребенка избил офицер-воспитатель. По ее словам, преподаватель сначала выгнал детей из класса за разговоры и заставил принять упор лежа, а когда один из учеников сел на пол, ударил того по лицу.
Сам преподаватель утверждает, что не бил ребенка. Кроме того, педагог якобы написал заявление в отдел полиции на мать школьника по совету директора учебного заведения.
В управлении образования Казани уже заверили, что будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Происшествия , Видео
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