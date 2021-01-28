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московском аэропорту Внуково задержали четыре рейса из-за угрозы о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Внуково поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех самолетах из Москвы: в Анадырь, Санкт-Петербург, Магадан и Владивосток", — сказал собеседник агентства.

Самолеты были досмотрены, угроза взрыва не подтвердилась. Отправившие письма не были зарегистрированы ни на один из рейсов. Задержка рейсов из-за проверки составила три часа.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года.