Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Рейсы из аэропорта Внуково в Москве задержали из-за угрозы взрыва 

Газета.Ru и ещё 1 28 января 2021
В московском аэропорту Внуково задержали четыре рейса из-за угрозы о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На электронную почту аэропорта Внуково поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех самолетах из Москвы: в Анадырь, Санкт-Петербург, Магадан и Владивосток", — сказал собеседник агентства.

Самолеты были досмотрены, угроза взрыва не подтвердилась. Отправившие письма не были зарегистрированы ни на один из рейсов. Задержка рейсов из-за проверки составила три часа.
В Петербурге после прорыва трубы улицу залило кипятком
Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года.
Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и самолетах. В конце декабря сообщалось о "заминированном" аэропорту Домодедово ы Москве.
Газета.Ru: последние новости
В Дагестане мужчина поджарил шашлык на Вечном огне В Дагестане мужчина поджарил шашлык на Вечном огне В Баку сошел оползень В Баку сошел оползень В Москве простились со стендапером Шаляпиным В Москве простились со стендапером Шаляпиным
Происшествия , Видео , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Анадырь , Владивосток , Домодедово , Краснодарский Край , Магадан , Магаданская Область , Москва , Московская область , Нерюнгри , Приморский Край , Республика Саха (Якутия) , Санкт-Петербург , Сочи , Чукотский Автономный Округ , Якутск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
00:20
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
Происшествия
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
00:54
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
Армия
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
00:56
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
Общество
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
02:59
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
Происшествия
Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео
01:00
Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео
Происшествия
Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион»
01:01
Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион»
Армия
Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео
01:23
Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео
Происшествия
Видео высказывания Путина о ковид-паспортах
01:10
Видео высказывания Путина о ковид-паспортах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение