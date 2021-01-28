В Вильнюсе купол стадиона обрушился под тяжестью снега 

Вильнюсе из-за продолжительного снегопада на новом куполе стадиона скопилась крупная шапка снега. В результате конструкция не выдержала и рухнула, пишет местное издание «15 минут».

Инцидент произошел в районе Пилайте. Во вторник на этом стадионе тренировалась литовская команда Жальгирис, а в среду им было некуда прийти. Также обычно на стадионе тренируются дети: секции разделяются по разным зонам. Но сейчас из-за коронавируса занятия отменеты. К счастью, крыша обвалилась, когда под ней никого не было.

По словам заместителя мэра Вильнюса Валдаса Бенскунскаса, снег накапливался наверху, образовав своеобразное корыто. При этом шов у купола отсутствовал. В результате конструкция под давлением обрушилась.

Высота купола составляет 20 метров, он сделан из пластика, по задумке его создателей, снег должен был соскальзывать с этого материала самостоятельного. Футбольный купол был сдан в августе 2020 года, он обошелся в 2 млн евро.