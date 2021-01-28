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В Вильнюсе купол стадиона обрушился под тяжестью снега 

Мир24 51 минуту назад
В Вильнюсе купол стадиона обрушился под тяжестью снега
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
В Вильнюсе из-за продолжительного снегопада на новом куполе стадиона скопилась крупная шапка снега. В результате конструкция не выдержала и рухнула, пишет местное издание «15 минут».
Инцидент произошел в районе Пилайте. Во вторник на этом стадионе тренировалась литовская команда Жальгирис, а в среду им было некуда прийти. Также обычно на стадионе тренируются дети: секции разделяются по разным зонам. Но сейчас из-за коронавируса занятия отменеты. К счастью, крыша обвалилась, когда под ней никого не было.
По словам заместителя мэра Вильнюса Валдаса Бенскунскаса, снег накапливался наверху, образовав своеобразное корыто. При этом шов у купола отсутствовал. В результате конструкция под давлением обрушилась.
Высота купола составляет 20 метров, он сделан из пластика, по задумке его создателей, снег должен был соскальзывать с этого материала самостоятельного. Футбольный купол был сдан в августе 2020 года, он обошелся в 2 млн евро.
Напомним, в начале января аналогичный случай произошел в Краснодаре: крыша спорткомплекса не выдержала обильных осадков. А несколько дней назад в Москве подземном переходе возле станции метро обрушился подвесной потолок.
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Происшествия , Вильнюс , Литва
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