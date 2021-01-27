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Москва

В Москве задержан мужчина, угрожавший взрывом в магазине 

ТАСС и ещё 2 50 минут назад
В Москве задержали угрожавшего взрывом в магазине мужчину
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал взрывом в магазине на Новодмитровской улице на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел вечером в среду на Новодмитровской улице. В магазин вошел неизвестный мужчина и стал угрожать взрывом. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали злоумышленника", — сказал собеседник агентства.

В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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