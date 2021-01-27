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Подростки убили девочку в прямом эфире ради лайков 

РИА Новости 25 минут назад
Подростки в США убили девочку в прямом эфире ради лайков
Фото: Reuters
Четырех несовершеннолетних американок обвинили в убийстве подростка в торговом центре Walmart в штате Луизиана. Об этом пишет The Daily Dot.
Полиция арестовала четырех подростков 12, 13 и 14 лет. По версии следствия, одна из них ударила ножом 15-летнюю девочку. Происходящее участницы инцидента транслировали в Facebook и Instagram.
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На одном из видео было слышно, как одна из девушек похвасталась, что нанесла подростку удар ножом в самое сердце. Жертва скончалась от полученных ранений в одной из местных больниц.
Подозреваемых поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.
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Происшествия , Wal-Mart Stores
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