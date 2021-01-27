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Модель «Плейбоя» напала с ножом на подругу в Москве 

Артём Кульша 51 минуту назад
Модель «Плейбоя» напала с ножом на подругу в Москве
Фото: Рамблер
В Москве модель «Плейбоя» напала с ножом на подругу. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Некоторое время назад 23-летняя Кристина Козина распивала алкогольные напитки со знакомой в квартире последней в центре города. В какой-то момент между ними возник конфликт. В ходе него модель схватила нож, выкрикнула «Я тебя зарежу» и ударила подругу по руке.
Потерпевшая травмировала пальцы и обратилась с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемую. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

«Ранее Козина привлекалась за приобретение наркотических веществ», — сообщает «112».

В середине января, как сообщал «Рамблер», в районе Солнцево в Москве двое мужчин 23 и 25 лет, родившиеся в США граждане России, пригрозили курьеру пиццерии ножом и похитили у него две бутылки «Кока-Колы». Потерпевший обратился в полицию. Ее сотрудники установили личности подозреваемых и задержали их. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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Происшествия , Coca-Cola
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