Модель «Плейбоя» напала с ножом на подругу в Москве 

Москве модель «Плейбоя» напала с ножом на подругу. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Некоторое время назад 23-летняя Кристина Козина распивала алкогольные напитки со знакомой в квартире последней в центре города. В какой-то момент между ними возник конфликт. В ходе него модель схватила нож, выкрикнула «Я тебя зарежу» и ударила подругу по руке.

Потерпевшая травмировала пальцы и обратилась с заявлением в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемую. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

«Ранее Козина привлекалась за приобретение наркотических веществ», — сообщает «112».