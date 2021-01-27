Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-главу иркутского Минздрава отпустили под домашний арест 

ТАСС 1 час назад
Экс-главу иркутского Минздрава отпустили под домашний арест
Фото: СКР по Иркутской области
Суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест экс-министру здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой, которая обвиняется в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах.

"Мера пресечения изменена на домашний арест", — сказал собеседник агентства. Решение о заключении под стражу оспаривала защита экс-чиновницы.

Ледяеву, ушедшую с поста министра здравоохранения в начале ноября 2020 года, задержали 30 ноября. Ей и еще четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Ледяева, будучи главой регионального Минздрава, ее сын и ряд других лиц похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия.
Еще одно уголовное дело, связанное с поставками масок, было возбуждено в октябре 2020 года. По нему проходят шесть предпринимателей, которые, по версии следствия, имеют отношение к поставкам в три медучреждения региона фальсифицированных масок на сумму более 40 млн рублей. Среди обвиняемых сын Ледяевой Илья Белоусов.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
ТАСС: последние новости
Турция задержала 12 террористов ИГ при попытке проникновения на территорию республики Турция задержала 12 террористов ИГ при попытке проникновения на территорию республики В Можайске пятеро военнослужащих пострадали при обрушении крыши в части В Можайске пятеро военнослужащих пострадали при обрушении крыши в части Дело красноярского бизнесмена Быкова поступило в суд Дело красноярского бизнесмена Быкова поступило в суд
Комментарии
Происшествия , Илья Белоусов , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС , Иркутск , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
01:49
Опубликовано видео учений авиации и комплексов «Бал» в Черном море
Войска
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение