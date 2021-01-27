СК возбудил дело о геноциде на Кубани в 1942-1943 годах 

Возбуждено уголовное дело о геноциде мирных жителей Кубани в период нацистской оккупации 1942-1943 годов, сообщается на сайте СК РФ.

"На основании архивных материалов управления ФСБ России по краю возбуждено уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей на территории Краснодарского края в ходе оккупации 1942-1943 годов (статья 357 УК РФ)", — говорится в релизе.

Целью названо "установление конкретных лиц" из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей.

По данным следствия, с августа 1942 года по октябрь 1943 года в ходе оккупации нацисты с пособниками зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, "которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей".

В войну почти в каждом районе края в период оккупации производилось массовое уничтожение мирного населения, отмечает СК РФ

"В городе Краснодаре расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах не менее 13 тысяч человек, в городе Новороссийске — не менее 7 тысяч человек, в городе Армавире — не менее 6 680 человек, в станице Абинской — более 2 тысяч человек, в городе Темрюке более тысячи человек", — перечисляет ведомство.

Сообщается, что 13 ноября 1942 года немецкими солдатами были расстреляны 207 мирных жителей поселка Михизеева Поляна, раненые были добиты, а сам поселок сожжен. По данным СК, подобное произошло и в марте 1943 года в хуторе 2-й Западный, где были расстреляны и сожжены 137 мирных граждан, в том числе не менее 28 детей, а сам хутор полностью уничтожен. Также установлен факт массового расстрела мирных жителей 16 февраля 1943 года станицы Тамань , в результате которого погибло более 80 человек.

Кроме того, установлен факт изъятия у родителей 40 детей в станице Гостагаевской, которых отправили в сентябре 1943 года в военный госпиталь, где находились раненые немецкие офицеры: "из детей выкачали кровь, после чего тела вывезли для захоронения".

Добавляется, что в августе 1942 года части вермахта вели активное наступление на Кавказе, пытаясь прорваться к нефтяным источникам. В районе села Новомихайловского шли бои за переправу через реку Кубань, при защите которой погибли более 400 красноармейцев, в том числе юные курсанты Урюпинского военно-пехотного училища. Так, по подозрению в помощи партизанам была расстреляна учительница местной школы и двое ее малолетних детей. Также от рук оккупантов гибли мирные жители "только за то, что являлись родителями советских солдат, а всего же в Гулькевичском районе расстреляно более 150 человек".