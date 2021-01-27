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Модель Playboy изрезала подругу ножом в пьяной ссоре 

ЧП Столица 2 часа назад
Модель Playboy изрезала подругу ножом в пьяной ссоре
Фото: Instagram
23-летняя модель Playboy изрезала приятельницу ножом во время пьяной ссоры и грозилась ее убить.
Как стало известно РЕН ТВ, Кристина К., которая именует себя в соцсетях «Блондинкой твоей мечты», в ночь на 16 января выпивала в компании знакомой в центре Москвы. В какой-то момент между девушками произошла ссора. Тогда любительница откровенных фотосессий схватилась за нож и начала угрожать приятельнице убийством.
По словам потерпевшей, модель с криками «Я тебя зарежу» нанесла ей один удар ножом и порезала пальцы. Перепуганная за свою жизнь девушка позвонила в полицию. В итоге модель была задержана. Она находится под подпиской о невыезде. Ранее РЕН ТВ сообщал, что солист Мариинского театра получил ножевые ранения в результате ссоры с женой.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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