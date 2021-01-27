Обвиняемого в краже из самолета «Судного дня» оставили под стражей 

Ростовский областной суд оставил в силе решение арестовать Жору Хачунца, обвиняемого в краже аппаратуры с самолета «Судного дня» Ил-80 в Таганроге, сообщил представитель суда.
«Постановление Таганрогского городского суда Ростовской области от 6 января 2021 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хачунца оставлено без изменения», — сказал РИА «Новости» источник.
19 января Таганрогский городской суд на два месяца арестовал местного жителя Жору Хачунца по делу о краже оборудования с «самолета Судного дня».
7 декабря стало известно, что на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».