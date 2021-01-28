Бастрыкин возбудил дело против превысившей полномочия судьи Шатовкиной

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, ее подозревают в превышении полномочий, сообщает СК.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в 2018 году судья потребовала в Советском районном суде Новосибирска копии документов по уголовному делу против замглавы управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области.

В числе документов было ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого судья приказала помощнику отправить в правительство региона письмо с приложением копий документов, содержащих сведения о предстоящем обыске.

«В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу», — отметили в СК.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Дзержинского районного суда Волгоградской области Юлии Добрыниной , а Квалификационная коллегия судей Волгоградской области лишила ее полномочий. В ноябре Добрынину отправили под домашний арест.