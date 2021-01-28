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Бастрыкин возбудил дело против новосибирской судьи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 36 минут назад
Бастрыкин возбудил дело против превысившей полномочия судьи Шатовкиной
Фото: ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, ее подозревают в превышении полномочий, сообщает СК.

«Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, в 2018 году судья потребовала в Советском районном суде Новосибирска копии документов по уголовному делу против замглавы управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области.
В числе документов было ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого судья приказала помощнику отправить в правительство региона письмо с приложением копий документов, содержащих сведения о предстоящем обыске.

«В результате лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу», — отметили в СК.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Дзержинского районного суда Волгоградской области Юлии Добрыниной, а Квалификационная коллегия судей Волгоградской области лишила ее полномочий. В ноябре Добрынину отправили под домашний арест.
По данным следствия, Добрынина запросила у супруги бизнесмена Владимира Зубкова 2,5 млн рублей. Она пообещала передать их экспертам, чтобы получить нужное предпринимателю заключение. Зубкова сообщила об этом в правоохранительные органы, следующая встреча проходила под контролем оперативников.
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Комментарии 6
Происшествия , Александр Бастрыкин , Юлия Добрынина , Владимир Зубков , ФСБ , СКР , МВД , Кабардино-Балкарская Республика , Нальчик , Новосибирск , Новосибирская Область , Саратов , Саратовская Область
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