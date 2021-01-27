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Москва

ФСБ пресекла деятельность террористической организации под Калугой 

Артём Кульша 18 минут назад
В Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.
По версии ФСБ, члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, направленную на свержение насильственным путем действующей власти, распространяли террористическую идеологию среди жителей региона и вербовали их в свои ряды.
Сотрудники службы совместно со служащими Росгвардии пресекли деятельность ячейки. Они задержали ее членов, обнаружили и изъяли у них средства связи, электронные носители информации и запрещенные пропагандистские материалы. По данному факту возбуждено уголовное дело и продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Банда Бютукаева готовила нападение на здание ФСБ в Грозном
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в ФСБ рассказали о задержании в Башкирии 26-летнего мужчины, который осуществлял подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. Силовики обнаружили и изъяли у него огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, а в них — инструкции по изготовлению бомбы и переписку с находящимися за рубежом эмиссарами террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам».
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Происшествия , Видео , Росгвардия , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир , МВД
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