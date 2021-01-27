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Москва

ФСБ пресекла деятельность террористов в Калужской области 

News.ru 22 минуты назад
ФСБ РФ пресекла работу ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Калужской области, передаёт Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации спецслужбы, радикалы занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, уничтожения институтов светского общества и направленной на свержение насильственным путём действующей власти.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых оперативники нашли и изъяли запрещённые в РФ пропагандистские материалы, пишет ТАСС, а также средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся фигурантами для осуществления террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Банда Бютукаева готовила нападение на здание ФСБ в Грозном
Накануне гражданин Франции попытался нелегально вывезти радиостанции, используемые в Вооружённых силах РФ. По предварительным данным, «заказчиком» выступила охранная фирма из Соединённых Штатов Америки. Сотрудники ФСБ задержали иностранца. Подозреваемого арестовали. Речь идёт об оборудовании Р-187-П1 «Азарт», его должны были переправить в США. Уголовное дело рассматривает Пресненский суд Москвы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа боевиков во главе в Асланом Бютукаевым, ликвидированная в Чечне, готовила атаку на здание ФСБ в Грозном. Об этом стало известно из записей, найденных силовиками у бандитов. В частности, в блокнотах, находившихся в рюкзаке Бютукаева, обнаружились координаты здания, был обозначен расположенный поблизости земельный участок с точкой сбора.
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Комментарии 21
Происшествия , Видео , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир , ИТАР-ТАСС
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