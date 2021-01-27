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В Крыму пациентка умерла после поездки «скорой» по трем больницам 

Российская Газета и ещё 1 29 минут назад
Пациентка умерла после поездки скорой по трем больницам в Крыму
Фото: РИА Новости
Шокирующий случай, показывающий несовершенство существующей схемы госпитализации онкобольных, произошел в Симферополе. Бригада скорой помощи провезла пожилую пациентку по трем стационарам, подбирая ей подходящий для лечения. В конце концов пенсионерка скончалась.
Случай с затянувшейся госпитализацией онкобольной обсуждался на сегодняшнем заседании оперативного штаба, посвященного противодействию коронавируса. Его участники признали, что из-за высокой нагрузки на медучреждения в условиях пандемии в республике фактически не соблюдаются нормативные сроки постановки диагноза и оказания медицинской помощи онкобольным.
Скорая больная сначала доставила онкобольную в республиканскую больницу имени Семашко.

— Маршрутизацию там посмотрели и сказали, что нет возможности оказать содействие, направили в Луговскую больницу на этой же машине "скорой помощи", — рассказал историю глава РК Сергей Аксенов. — В Луговской сказали, что не могут помочь, и отправили в Белогорскую больницу. Женщина в возрасте, и к огромному сожалению, она скончалась.

Точную причину смерти определят эксперты, но уже сейчас понятно, что маршрутизация тяжело больных раковых пациентов нарушена: ведь долгие разъезды бригады "скорой", возможно, стали одним из критических факторов, сделавшим смерть женщины неизбежной.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения РК Александру Остапенко и вице-премьеру по социальным вопросам вновь детально проанализировать маршрутизацию больных, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

— Мы действительно видим, что из-за колоссальной загрузки медработников есть вопросы с временем подъезда, — считает Аксенов. — Такие моменты, когда "скорая" курсирует между больницами и между учреждениями, надо устранить. Должен быть старший, отвечающий за диспетчеризацию. Так не должно быть, что пациента сперва везут в одну больницу, потом выясняют, что в другую необходимо, а из другой — в третью.

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко заверил, что ведомство создаст так называемые "зеленые коридоры" для оказания медицинской помощи онкопациентам в первоочередном порядке.

— Согласно действующей нормативной базе срок установки онкодиагноза не должен превышать две недели, а время начала лечения — не более 30 дней, — пояснил министр. — И эти сроки, к сожалению, сегодня не выполняются. В этой части я поручил создать так называемые "зеленые коридоры" для решения перечисленных проблемных вопросов.

Сильно осложжняет работу онкологической службы дефицит медицинских кадров: в 10 из 29 первичных онкологических кабинетов сейчас нет врачей-онкологов.

— На амбулаторном этапе укомплектованность врачами онкологами — 61 процент, в специализированных медорганизациях — 81 процент, — уточнил Остапенко. — Таким образом, всего в республике сейчас не хватает 42 специалиста-онколога.

Также онкологической службе региона нужны еще три линейных ускорителя и один аппарат для внутриполостной лучевой терапии. Дооснастить диагностическим оборудованием нужно и амбулатории полуострова.
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Происшествия , Александр Остапенко , Сергей Аксенов , Республика Крым , Симферополь
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