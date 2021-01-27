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Москва

Слесарь пошутил о бомбе в аэропорту Шереметьево и был задержан 

Мослента и ещё 2 34 минуты назад
Слесаря задержали за шутку о бомбе в Шереметьево
Фото: РИА Новости
Слесарь проходил досмотр на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Шереметьево и сообщил инспектору, что имеет при себе взрывное устройство. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Осматривающий мужчину сотрудник нажал тревожную кнопку, и к месту прибыли специалисты аэропорта. Они досмотрели слесаря и его ручную кладь, но бомбы не обнаружили.
Выяснилось, что проходивший осмотр решил так пошутить. Его задержали, делом занимается линейное управление МВД в Шереметьево.
Известно также, что слесарь является штатным сотрудником аэропорта.
Ранее сообщалось, что мошенники заставили жительницу Москвы сделать около 200 переводов на общую сумму более двух миллионов рублей. Женщину возили всю ночь по городу в поисках банкоматов, где она перечисляла им деньги на разные счета.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , МВД , Москва
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