Слесаря задержали за шутку о бомбе в Шереметьево

Слесарь проходил досмотр на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Шереметьево и сообщил инспектору, что имеет при себе взрывное устройство. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Осматривающий мужчину сотрудник нажал тревожную кнопку, и к месту прибыли специалисты аэропорта. Они досмотрели слесаря и его ручную кладь, но бомбы не обнаружили.

Выяснилось, что проходивший осмотр решил так пошутить. Его задержали, делом занимается линейное управление МВД в Шереметьево.

Известно также, что слесарь является штатным сотрудником аэропорта.