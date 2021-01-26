Бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу

Гендиректор австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер отрицает вину в незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Мельцев.

"Он не признает вину", — сказал адвокат, отметив, что у его подзащитного были все необходимые лицензии.

Тверской суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство об избрании коммерсанту меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, если сравнивать с заключением в СИЗО

По статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинение уже предъявлено, но фабула дела на данный момент неизвестна.

Комментариями следствия РИА Новости не располагает.

Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексных строительством экологически безопасных свалок.