Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Австрийский бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу 

РИА Новости 4 часа назад
Бизнесмен Кайзер отверг обвинения по уголовному делу
Фото: Экоком
Гендиректор австрийской компании "Экоком" (занимается рекультивацией мусорных полигонов) Оливер Кайзер отрицает вину в незаконном предпринимательстве, сообщил РИА Новости во вторник его адвокат Александр Мельцев.

"Он не признает вину", — сказал адвокат, отметив, что у его подзащитного были все необходимые лицензии.

Тверской суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство об избрании коммерсанту меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это относительно мягкая мера пресечения, если сравнивать с заключением в СИЗО.
По статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" иностранцу грозит до пяти лет лишения свободы. Обвинение уже предъявлено, но фабула дела на данный момент неизвестна.
Комментариями следствия РИА Новости не располагает.
Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексных строительством экологически безопасных свалок.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Последние новости
Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Комментарии
Происшествия , Оливер Кайзер , ФСИН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
03:24
Бузова блеснула голыми ягодицами на своем юбилее
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение