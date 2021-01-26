Дело бизнесмена Быкова поступило в суд

Уголовное дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова , обвиняемого в организации двух убийств, поступило в суд. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе краевого суда.

"Уголовное дело в отношении Анатолия Петровича Быкова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, п. п. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (в редакции 1993 года) поступило в Свердловский районный суд города Красноярска 27 января 2021 года. Уголовное дело к рассмотрению еще не назначено", — сообщили в суде.

По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел конфликт с бизнесменом в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов от совместной деятельности. В том же году перед автомобилем Быкова произошел взрыв. Быков посчитал, что это сделали конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Совершение преступления было поручено Владимиру Татаренкову и членам его банды. 24 июля 1994 года Науменко и Войтенко были застрелены киллерами группировки Татаренкова — Сергеем Бакуровым и Владимиром Чучковым.

Позднее Бакуров был задержан и приговорен за это убийство к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Также к 13 годам лишения свободы был приговорен Татаренков, он уже отбыл наказание за это преступление. Как сообщал Следственный комитет, Быков свою вину не признает.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня он был задержан по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова, совершенном в январе 2005 года. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.