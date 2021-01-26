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Дело красноярского бизнесмена Быкова поступило в суд 

ТАСС и ещё 3 20 часов назад
Дело бизнесмена Быкова поступило в суд
Фото: РИА Новости
Уголовное дело красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двух убийств, поступило в суд. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе краевого суда.

"Уголовное дело в отношении Анатолия Петровича Быкова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, п. п. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (в редакции 1993 года) поступило в Свердловский районный суд города Красноярска 27 января 2021 года. Уголовное дело к рассмотрению еще не назначено", — сообщили в суде.

По версии следствия, в 1994 году у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел конфликт с бизнесменом в связи с несправедливым, по мнению последнего, распределением доходов от совместной деятельности. В том же году перед автомобилем Быкова произошел взрыв. Быков посчитал, что это сделали конфликтовавший с ним Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Совершение преступления было поручено Владимиру Татаренкову и членам его банды. 24 июля 1994 года Науменко и Войтенко были застрелены киллерами группировки Татаренкова — Сергеем Бакуровым и Владимиром Чучковым.
Позднее Бакуров был задержан и приговорен за это убийство к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске. Также к 13 годам лишения свободы был приговорен Татаренков, он уже отбыл наказание за это преступление. Как сообщал Следственный комитет, Быков свою вину не признает.
Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Войтенко и Наумова. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня он был задержан по делу об убийстве бизнесмена Андрея Неколова, совершенном в январе 2005 года. Быкова подозревают также в руководстве преступным сообществом и уклонении от налогов.
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Комментарии 1
Происшествия , Владимир Татаренков , Александр Наумов , Анатолий Быков , Красноярск , Красноярский Край , Москва , Московская область , Свердловский
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