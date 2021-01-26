Задержанного во время акции протеста в Москве Евгения Есенова оштрафовали на десять тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, ему также грозит уголовное наказание по статье о насилии в отношении представителя власти.

25 января Есенова признали виновным по части 5 административной статьи 20.2 (нарушение установленного порядка проведения собрания или митинга) и назначили ему штраф.

Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ней могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей и отправить в тюрьму на срок до десяти лет (в зависимости от обстоятельств). Сейчас он находится в изоляторе на Петровке.

На сайте московского управления Следственного комитета упомянут уроженец Калмыкии, которому вменяют 318-ю статью. По версии следствия, во время митинга на Пушкинской площади, он нанес полицейскому, который находился при исполнении, несколько ударов в область головы.

Telegram-канал Mash отмечает , что 38-летний Есенов — уроженец Калмыкии. Mash опубликовал видео стычки Есенова с полицейскими.

Как писал «Рамблер», акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в разных городах России. Акции были несогласованными и сопровождались задержаниями.