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Москва

Грозит уголовка: Обвиняемый в нападении на правоохранителя в Москве оштрафован за участие в акции 

Елена Прошина 32 минуты назад
Задержанного во время акции протеста в Москве Евгения Есенова оштрафовали на десять тысяч рублей. Как сообщает ТАСС, ему также грозит уголовное наказание по статье о насилии в отношении представителя власти.
25 января Есенова признали виновным по части 5 административной статьи 20.2 (нарушение установленного порядка проведения собрания или митинга) и назначили ему штраф.
Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ней могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей и отправить в тюрьму на срок до десяти лет (в зависимости от обстоятельств). Сейчас он находится в изоляторе на Петровке.
На сайте московского управления Следственного комитета упомянут уроженец Калмыкии, которому вменяют 318-ю статью. По версии следствия, во время митинга на Пушкинской площади, он нанес полицейскому, который находился при исполнении, несколько ударов в область головы.
Telegram-канал Mash отмечает, что 38-летний Есенов — уроженец Калмыкии. Mash опубликовал видео стычки Есенова с полицейскими.
Как писал «Рамблер», акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в разных городах России. Акции были несогласованными и сопровождались задержаниями.
По данным ТАСС, в Москве после митинга возбудили четыре уголовных дела о насилии в отношении представителей власти, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело из-за перекрытого движения
Комментарии
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , ФСБ , СКР
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