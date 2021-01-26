Опубликовано видео «масочного боя» в трамвае в Барнауле 

В барнаульском трамвае противники масочного режима и устроили потасовку с пассажирами.

Как сообщает телеканал «Москва 24», двое мужчин находились в салоне общественного транспорта без индивидуальных средств защиты, чем вызвали недовольство одного из пассажиров. Он попытался прогнать нарушителей, в результате между ними возник конфликт, переросший в драку.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском россиянин напал на водителя автобуса после того, как тот потребовал надеть маску. Мужчина нанес работнику городского транспорта несколько ударов по голове.