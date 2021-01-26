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В Москве загадочно погибла солистка группы «Восток» 

Павел Тиунов 1 час назад
В Москве загадочно погибла солистка группы «Восток» Натэлла Ас
Фото: Facebook
Певица Натэлла Ас предположительно сорвалась с пожарной лестницы, расположенной на торце жилого дома, сообщает «Комсомольская правда». Как там могла оказаться артистка, выясняют полицейские.
Тело солистки группы «Восток» было обнаружено вечером 25 января под окнами жилого дома на улице Тёплый Стан. Полицию и «скорую помощь» вызвал случайный прохожий. Медики, прибывшие на место происшествия, помочь певице уже не смогли. 48-летняя Ас скончалась. При этом врачи отметили, что к моменту их приезда тело артистки пролежало не менее часа.
Правоохранители, осмотрев место трагедии, пришли к выводу, что певица могла упасть с большой высоты: например, с пожарной лестницы. Рядом с ней силовики нашли женскую сумочку с документами, ключами и мобильным телефоном.

«Следов насильственной смерти, а также признаков волочения или борьбы обнаружено не было», — сообщил журналистам источник в силовых структурах.

Сейчас правоохранители пытаются найти свидетелей трагедии. Главный вопрос, на который предстоит ответить сыщикам — что певица могла делать поздно вечером на пожарной лестнице.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в квартире на Хорошевском шоссе в Москве было найдено тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством. Известно, что на протяжении нескольких лет артист страдал от депрессии на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. Ситуация усугубилась, когда во время пандемии Шаляпин остался без работы. Его друг юморист Карен Арутюнов отметил, что последние полгода не общался с комиком, потому что тот проходил реабилитацию. СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что погибший злоупотреблял спиртным на протяжении 20 лет, семь из которых лечился от зависимости в белгородской клинике.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Александр Шаляпин , Комсомольская правда
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