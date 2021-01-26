В столичном пятизвездочном отеле Marriot найден мёртвый человек 

В пятизвездочном отеле Marriott Grand Hotel найдено тело мужчины, сообщает РЕН ТВ. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.
Сотрудники отеля, расположенного в центре Москвы на Тверской улице, заявили в полицию 25 января. Они отметили, что в одном из номеров нашли тело мужчины. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, смогли идентифицировать личность скончавшегося. Им оказался 27-летний мужчина по имени Сармат.
Сыщики подметили, что признаков насилия на теле нет, а в номере отсутствуют следы возможного волочения. По всем признакам умерший ушел из жизни без чьего-либо участия. Предварительная версия его смерти — проблемы с сердцем. Тело направлено на судмедэкспертизу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в квартире на Хорошевском шоссе в Москве было найдено тело 41-летнего актера и комика Александра Шаляпина. Правоохранители, изучив место трагедии, сделали предположение, что смерть актера связана с самоубийством. Известно, что на протяжении нескольких лет артист страдал от депрессии на фоне борьбы с алкогольной зависимостью. Ситуация усугубилась, когда во время пандемии Шаляпин остался без работы. Его друг юморист Карен Арутюнов отметил, что последние полгода не общался с комиком, потому что тот проходил реабилитацию. СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщают, что погибший злоупотреблял спиртным на протяжении 20 лет, семь из которых лечился от зависимости в белгородской клинике.