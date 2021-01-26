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Москва

Раскрыты подробности смерти курсанта в Челябинске 

Артём Кульша 37 минут назад
Причиной смерти курсанта в Челябинске стал несчастный случай
Фото: РИА Новости
Курсант военного училища, обнаруженный мертвым в Челябинске, погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает «Ура.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», под окнами многоэтажного жилого дома в Калининском районе города было найдено тело второкурсника Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.

«Первоначально рассматривалась версия о самоубийстве, но она не подтвердилась», — сообщает «Ура.ру».

Сегодня в командовании Челябинского гарнизона сообщили, что, согласно предварительной информации, молодой человек погиб в результате несчастного случая. Он, находясь в каникулярном отпуске, выпал из окна квартиры родителей на шестом этаже в попытке отремонтировать наружный блок кондиционера.
В Челябинске погиб курсант военного училища
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в селе Шалинском Красноярского края семиклассник совершил самоубийство вскоре после педагогического совета, на котором обсуждалась его плохая успеваемость. Тогда же в частном доме в поселении Первомайском в Новой Москве было обнаружено тело 15-летнего подростка. Согласно предварительной информации, он совершил суицид.
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Происшествия , Армия
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