Причиной смерти курсанта в Челябинске стал несчастный случай

Курсант военного училища, обнаруженный мертвым в Челябинске , погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщает «Ура.ру».

Вчера, как сообщал «Рамблер», под окнами многоэтажного жилого дома в Калининском районе города было найдено тело второкурсника Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.

«Первоначально рассматривалась версия о самоубийстве, но она не подтвердилась», — сообщает «Ура.ру».

Сегодня в командовании Челябинского гарнизона сообщили, что, согласно предварительной информации, молодой человек погиб в результате несчастного случая. Он, находясь в каникулярном отпуске, выпал из окна квартиры родителей на шестом этаже в попытке отремонтировать наружный блок кондиционера.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в селе Шалинском Красноярского края семиклассник совершил самоубийство вскоре после педагогического совета, на котором обсуждалась его плохая успеваемость. Тогда же в частном доме в поселении Первомайском в Новой Москве было обнаружено тело 15-летнего подростка. Согласно предварительной информации, он совершил суицид.