Француз предстал перед судом за попытку вывести военный «Азарт» из России 

Пресненский суд Москвы начал рассматривать уголовное дело о попытке нелегального вывоза военных радиостанций Р-187-П1 «Азарт» из России США . На скамье подсудимых гражданин Франции и Северной Македонии Тони Стефановски, пишет «Коммерсант».

По данным издания, со своим будущим заказчиком, главой частной охранной организации АG Global Inc. Джорджем Олвеном Тони Стефановски познакомился во Франции летом 2017 года. Олвен попросил его переправить из России в США пять комплектов портативных раций Р-187-П1 «Азарт», пояснив, что они нужны для связи во время охоты в саванне.

В итоге Стефановски взялся за выполнение заказа и связался со своим знакомым, отставным спецназовцем Алексеем Семукой. Поразмыслив несколько недель, Семука согласился достать две рации, оценив их стоимость в 30 тысяч долларов. При этом, в феврале 2018 года, передал информацию о сделке в ФСБ

В итоге француз передавал деньги несколькими траншами, прилетая для этого в столицу России, а также организовал канал вывоза военного оборудования. Семука предупредил Стефановски, что вывоз радиостанций из России запрещен, однако тот в ответ отшутится, что уже нашел нужные слова для пограничников.

Поставить рации в США Стефановски хотел через бывшего сотрудника охраны президента Болгарии, однако реализовать план ему не удалось. Гражданин Франции был задержан после получения военного оборудования.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 («Приготовление к контрабанде военной техники») УК РФ. Стефановски стал единственным обвиняемым. Попытки допросить главу AG Global оказались безрезультатными. Остальных участников сделки, по версии следствия, не ставили в известность о том, какой груз предполагается переправлять за границу из России.

В пресс-службе суда пояснили, что процесс пройдет в особом режиме, так как подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии.