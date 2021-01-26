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Пилота ослепили лазером при посадке пассажирского самолета в Петербурге 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Пилота ослепили лазером при посадке самолета в Петербурге
Фото: РИА Новости
В Петербурге неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета при посадке в аэропорту Пулково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"В понедельник вечером командир пассажирского самолета Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург доложил, что при посадке в Пулково был ослеплен зеленым лазером", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на безопасность полета и посадку инцидент не повлиял. Предварительно, светивший лазером человек находился в ресторане между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Петербурга в Москву, вернулся в аэропорт Пулково из-за неполадки.
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Происшествия , Москва , Санкт-Петербург , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
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