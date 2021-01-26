Школьников накормили упавшими на пол пельменями в Казани

Повара столовой в казанской школе №130 отстранили от работы после того, как она сварила для детей пельмени, собранные с пола, сообщили в управлении образования Казани

В соцсетях в выходные было опубликовано сообщение мамы одного из учеников казанской школы №130. Она написала, что 23 января проверяла в школьной столовой качество питания учащихся. По словам женщины, на ее глазах повар уронила пельмени на пол, а затем собрала их с пола и положила в общую кастрюлю, где варилась основная порция пельменей. Этим накормили детей.

"Ситуация, произошедшая в столовой школы №130 23 января, абсолютно недопустима. Проведено служебное расследование, в объяснительной повар признаёт описанный родителем факт. От работы она отстранена", — сообщили в управлении образования.

По информации ведомства, с 25 января обязанности повара в этой столовой временно распределены между другими работниками, ведутся поиски нового сотрудника пищеблока.

В управлении образования города отметили, что нарушение было выявлено в рамках родительского контроля школьного питания, введенного по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина с 11 января во всех казанских школах. Данная мера, как подчеркнул собеседник агентства, поможет и в дальнейшем устранять недостатки и совершенствовать процесс организации школьного питания.

В настоящее время бесплатное питание в школах Казани получают почти 70 тысяч учащихся 1-4 классов и более 13 тысяч учащихся 5-11 классов льготных категорий. Всего горячее питание получают более 140 тысяч казанских школьников, охват горячим питанием превышает 75%.