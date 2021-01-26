Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

В Казанской школе повар накормила детей упавшими на пол пельменями 

РИА Новости 17 минут назад
Школьников накормили упавшими на пол пельменями в Казани
Фото: РИА Новости
Повара столовой в казанской школе №130 отстранили от работы после того, как она сварила для детей пельмени, собранные с пола, сообщили в управлении образования Казани.
В соцсетях в выходные было опубликовано сообщение мамы одного из учеников казанской школы №130. Она написала, что 23 января проверяла в школьной столовой качество питания учащихся. По словам женщины, на ее глазах повар уронила пельмени на пол, а затем собрала их с пола и положила в общую кастрюлю, где варилась основная порция пельменей. Этим накормили детей.

"Ситуация, произошедшая в столовой школы №130 23 января, абсолютно недопустима. Проведено служебное расследование, в объяснительной повар признаёт описанный родителем факт. От работы она отстранена", — сообщили в управлении образования.

По информации ведомства, с 25 января обязанности повара в этой столовой временно распределены между другими работниками, ведутся поиски нового сотрудника пищеблока.
В управлении образования города отметили, что нарушение было выявлено в рамках родительского контроля школьного питания, введенного по инициативе мэра Казани Ильсура Метшина с 11 января во всех казанских школах. Данная мера, как подчеркнул собеседник агентства, поможет и в дальнейшем устранять недостатки и совершенствовать процесс организации школьного питания.
В настоящее время бесплатное питание в школах Казани получают почти 70 тысяч учащихся 1-4 классов и более 13 тысяч учащихся 5-11 классов льготных категорий. Всего горячее питание получают более 140 тысяч казанских школьников, охват горячим питанием превышает 75%.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Последние новости
Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Комментарии
Происшествия , Ильсур Метшин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
02:04
Тест летающего такси в Москве сняли на видео
Общество
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
04:05
Видео комментария Путина о несогласованных акциях
Происшествия
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
01:14
Нападение на водителя автобуса сняли на видео
Происшествия
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
00:54
Видео эвакуации лыжников в Красной поляне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение