ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции

Речь идёт об оборудовании Р-187-П1 «Азарт», его должны были переправить в США. Уголовное дело рассматривает Пресненский суд Москвы , пишет «Коммерсантъ». Единственный фигурант — Тони Стефановски. Он является обладателем двух паспортов — Франции и Северной Македонии. Вероятный преступник уже признал вину и раскаялся в содеянном.

Заказчиком стал президент частной охранной структуры в США Джордж Энтони Олвен, считают журналисты. Со Стефановски они знакомы с лета 2017 года, когда встретились на Лазурном берегу Франции. Тогда и обменялись телефонами. Позднее мужчины начали переписываться в Сети. Спустя несколько недель Олвен спросил у Стефановски, может ли он перевести в США из РФ пять комплектов Р-187-П1 «Азарт».

В итоге задержанный согласился и вышел на своего русского знакомого, отставного спецназовца по имени Алексей Семука. Последний после ухода со службы ушёл в охранный бизнес. Позже гражданин РФ обратился в ФСБ, однако продолжил общение с французом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа боевиков во главе в Асланом Бютукаевым, ликвидированная в Чечне, готовила атаку на здание ФСБ в Грозном. Об этом стало известно из записей, найденных силовиками у бандитов. В частности, в блокнотах, находившихся в рюкзаке Бютукаева, обнаружились координаты здания, был обозначен расположенный поблизости земельный участок с точкой сбора.