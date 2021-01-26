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ФСБ пресекла попытку вывезти в Штаты российские военные радиостанции 

News.ru 26 минут назад
ФСБ пресекла попытку вывезти в США российские военные радиостанции
Фото: ТАСС
Гражданин Франции попытался нелегально вывезти радиостанции, используемые в Вооружённых силах РФ. По предварительным данным, «заказчиком» выступила охранная фирма из Соединённых Штатов Америки. Сотрудники ФСБ задержали иностранца. Подозреваемого арестовали.
Речь идёт об оборудовании Р-187-П1 «Азарт», его должны были переправить в США. Уголовное дело рассматривает Пресненский суд Москвы, пишет «Коммерсантъ». Единственный фигурант — Тони Стефановски. Он является обладателем двух паспортов — Франции и Северной Македонии. Вероятный преступник уже признал вину и раскаялся в содеянном.
Заказчиком стал президент частной охранной структуры в США Джордж Энтони Олвен, считают журналисты. Со Стефановски они знакомы с лета 2017 года, когда встретились на Лазурном берегу Франции. Тогда и обменялись телефонами. Позднее мужчины начали переписываться в Сети. Спустя несколько недель Олвен спросил у Стефановски, может ли он перевести в США из РФ пять комплектов Р-187-П1 «Азарт».
В Челябинске погиб курсант военного училища
В итоге задержанный согласился и вышел на своего русского знакомого, отставного спецназовца по имени Алексей Семука. Последний после ухода со службы ушёл в охранный бизнес. Позже гражданин РФ обратился в ФСБ, однако продолжил общение с французом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа боевиков во главе в Асланом Бютукаевым, ликвидированная в Чечне, готовила атаку на здание ФСБ в Грозном. Об этом стало известно из записей, найденных силовиками у бандитов. В частности, в блокнотах, находившихся в рюкзаке Бютукаева, обнаружились координаты здания, был обозначен расположенный поблизости земельный участок с точкой сбора.
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Происшествия , ФСБ
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