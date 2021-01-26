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На Кубани приостановили работу школы после возможного отравления более 30 учеников 

ТАСС и ещё 1 35 минут назад
Власти Крымского района в Краснодарском крае приостановили работу школы в станице Троицкой после обращения за медицинской помощью 33 учеников с признаками пищевого отравления, сообщил во вторник в Instagram глава муниципалитета Сергей Лесь.
Ранее следователи СК РФ по Краснодарскому краю и Роспотребнадзора изъяли в столовой школы станицы Троицкой продукты для исследования, было организовано проведение доследственной проверки

"По предписанию управления Роспотребнадзора 26 и 27 января 2021 года школа №57 станицы Троицкой работать не будет", — говорится в сообщении главы муниципалитета.

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Крымская межрайонная прокуратура ранее организовала проверку с привлечением Роспотребнадзора из-за массового обращения детей из разных классов одной школы в амбулаторию станицы Троицкой с признаками пищевого отравления. В ведомстве ТАСС уточняли, что ученики ели в школе плов и консервированные помидоры, питание поставляет ИП "Орлов". Жизни и здоровью обратившихся за помощью детей ничего не угрожает.
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Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ , СКР , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край
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