Школьник с ножом напал на девушку из-за iPhone 11 в Иркутске

Иркутске российский школьник нанес девушке 11 ножевых ранений из-за iPhone 11 Pro Max. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Школьник несколько месяцев просил у родителей гаджет, но они отказали в покупке. Тогда он нашел объявление о продаже телефона и созвонился с продавцом, которой оказалась 25-летняя девушка. Вечером 22 января у входа в один из подъездов 13-летний подросток, вооруженный ножом, напал на нее.

«Осмотрев телефон, подросток несколько раз ударил девушку ножом, схватил телефон и убежал», — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Как рассказал один из очевидцев, девушка не могла объяснить произошедшее. «Говорила только что ей очень больно и что может умереть. Просила быстрее вызвать врачей», — рассказал собеседник издания.

Он вместе с другими очевидцами пытался вызвать скорую помощь, однако она не ехала. В итоге они сами отвезли пострадавшую в больницу, где медики оказали необходимую помощь. По словам хирургов, сейчас девушка находится в нормальном состоянии.