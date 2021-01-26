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Москва

Появилось видео возгорания камыша под Анапой 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
25 января в Краснодарском крае в районе села Джигинка произошло возгорание зарослей камыше по площади более 2000 квадратных метров. Тушением пожара занимались в общей сложности 164 человека, включая сотрудников МЧС и местных казаков. С огнем боролись почти 12 часов.
Сотрудники МЧС собирались задействовать авиацию в случае, если бы пожар не удалось потушить. Ситуация находилась на особом контроле ведомства. Для ликвидации пламени, подчеркнули спасатели, задействовали технику высокой проходимости для организации тушения в труднодоступных местах.
Из-за распространения огня было перекрыто движение на участке федеральной трассы «Новороссийск — Керчь».
Происшествия , Видео , МЧС
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