"Я находился в своем ларьке, потом услышал крики, выбежал и увидел, что на земле лежат три человека. Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята — три или четыре. Мы позвонили в полицию и скорую помощь. Люди из соседних домов сразу выбежали и начали перевязывать раны, но крови было очень много", — сказал он.