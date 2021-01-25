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Москва

Очевидец рассказал о нападении на россиян в Стамбуле 

РИА Новости 17 минут назад
Очевидец нападения вооруженного ножом мужчины на трех россиян в Стамбуле рассказал "Вечерней Москве" о первых минутах после инцидента.

"Я находился в своем ларьке, потом услышал крики, выбежал и увидел, что на земле лежат три человека. Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята — три или четыре. Мы позвонили в полицию и скорую помощь. Люди из соседних домов сразу выбежали и начали перевязывать раны, но крови было очень много", — сказал он.

Он также отметил, что в руках у нападавшего был "большой нож, напоминающий кухонный для нарезки хлеба".
Вооруженный мужчина напал на россиян в Стамбуле
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России, сейчас они находятся в больнице. Он задержан. По данным турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , МВД , Вечерняя Москва , РИА Новости , Москва , Стамбул , Турция
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