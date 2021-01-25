Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

"Есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал, он доставлен в ГБУЗ РБ № 21 ГКБ города Уфы. На месте пожара находится начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. Организована работа оперативного штаба", — сказано в сообщении.