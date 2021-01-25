Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

На заводе в Уфе произошел взрыв 

Daily Storm 29 минут назад
На заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе прогремел взрыв. Об этом сообщили Daily Storm в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкорстан. По предварительной информации, на предприятии взорвались и загорелись две емкости с синтетическим спиртом. В результате ЧП один человек пострадал.

«В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении двух емкостей на открытой площадке на территории завода ПАО Уфаоргсинтез», — заявили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что пожару присвоен 4-й номер сложности.
Daily Storm: последние новости
На курорте «Газпрома» в Сочи эвакуировали 100 человек, застрявших на подъемнике На курорте «Газпрома» в Сочи эвакуировали 100 человек, застрявших на подъемнике Под Баку взрыв разрушил многоэтажку Под Баку взрыв разрушил многоэтажку Власти Москвы хотят отсудить у «Что? Где? Когда?» почти два миллиона рублей Власти Москвы хотят отсудить у «Что? Где? Когда?» почти два миллиона рублей
Происшествия , Видео , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
00:08
Парень сбросил девушку с пирса в Черное море и попал на видео
Общество
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
00:55
Момент страшной аварии с фурой в Красноярском крае попал на видео
Происшествия
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
00:27
Полная блогерша повторила видео Майли Сайрус в бикини
Шоу-бизнес
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
00:24
Момент взрыва на заводе в Уфе попал на видео
Происшествия
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
00:49
Появилось видео вооруженного нападения на россиян в Турции
Происшествия
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
00:49
Разбойное нападение на магазин на Васильевском острове попало на видео
Происшествия
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
00:19
Юноша поплавал в ручье с трехметровым питоном и попал на видео
Общество
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
00:28
Потоп в многоэтажке в Коммунарке сняли на видео
Происшествия
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение