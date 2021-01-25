На заводе в Уфе произошел взрыв 

На заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе прогремел взрыв. Об этом сообщили Daily Storm в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкорстан. По предварительной информации, на предприятии взорвались и загорелись две емкости с синтетическим спиртом. В результате ЧП один человек пострадал.
«В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о горении двух емкостей на открытой площадке на территории завода ПАО Уфаоргсинтез», — заявили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что пожару присвоен 4-й номер сложности.