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Мужчина с ножом напал на трех россиян в Стамбуле сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, нападавший задержан.

Им оказался сборщик мусора Хюсейн Й. По имеющейся информации, мужчина психически нездоров и имеет много судимостей.

По сообщениям турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги. После отказа он напал на российских граждан.

Пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. находятся в больнице, им была вовремя оказана медицинская помощь, и сейчас их жизням ничего не угрожает.

Известно, что все трое пострадавших имеют вид на жительство в Турции.