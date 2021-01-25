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Москва

Нападение на россиянок в Турции: задержан сборщик мусора 

Вероника Полынина 1 час назад
Мужчина с ножом напал на трех россиян в Стамбуле, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, нападавший задержан.
Им оказался сборщик мусора Хюсейн Й. По имеющейся информации, мужчина психически нездоров и имеет много судимостей.
Вооруженный мужчина напал на россиян в Стамбуле
По сообщениям турецких СМИ, конфликт произошел из-за того, что мужчина требовал у россиян деньги. После отказа он напал на российских граждан.
Пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. находятся в больнице, им была вовремя оказана медицинская помощь, и сейчас их жизням ничего не угрожает.
Известно, что все трое пострадавших имеют вид на жительство в Турции.
Происшествия , РИА Новости
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