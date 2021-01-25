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На канатной дороге на Красной поляне произошел технический сбой 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги на Красной Поляне
Фото: РИА Новости
Спасатели эвакуируют людей с канатной дороги одного из горнолыжных курортов Красной Поляны из-за технического сбоя. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром".

"Из-за технологического сбоя [проходит эвакуация людей на канатной дороге курорта]. Чтобы проверить эту ошибку, надо эвакуировать людей и только потом запустить проверку. Эвакуация проходит в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что эвакуируют до 10 кабинок.

Там добавили, что людям, которых уже эвакуировали, вернули стоимость ски-пассов за катания и предложили бесплатные ски-пассы. Кроме того, им предложили горячие напитки в ресторане.
В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что всего эвакуировано 170 человек.
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Происшествия , Краснодарский Край , Сочи
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