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Посетитель кафе в Коркино открыл стрельбу по бойцам Росгвардии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Посетитель кафе открыл стрельбу по бойцам Росгвардии под Челябинском
Фото: РИА НОВОСТИ
В Челябинской области сотрудникам Росгвардии пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить буйного посетителя одного из кафе в Коркино. Инцидент произошел накануне ночью.
По данным источников «ФедералПресс», сотрудники Росгвардии приехали на выезд по просьбе администрации кафе: в заведении случилась драка между посетителями.
Когда наряд приехал, то дебошир открыл стрельбу из травматического оружия по сотрудникам Росгвардии, а затем попытался скрыться с места происшествия.

«В соответствии с законодательством при задержании подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления и пытавшегося скрыться на автомобиле сотрудник ведомства применил табельное оружие, произведя выстрелы по колесам транспортного средства. У подозреваемого изъят травматический пистолет с патронами. Проводятся следственные действия», — прокомментировал начальник пресс-службы Росгвардии Челябинской области Альберт Габбазов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге в центре временно содержания иностранных граждан пресекли дебош. Инициатором потасовки выступил 32-летний гражданин из ближнего зарубежья, который пытался спрятать спиртное в буханке хлеба. Фото: пресс-служба Росгвардии Челябинской области
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Комментарии 22
Происшествия , Росгвардия , ФедералПресс , Коркино , Челябинская Область
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