Посетитель кафе открыл стрельбу по бойцам Росгвардии под Челябинском

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Челябинской области сотрудникам Росгвардии пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить буйного посетителя одного из кафе в Коркино . Инцидент произошел накануне ночью.

По данным источников «ФедералПресс», сотрудники Росгвардии приехали на выезд по просьбе администрации кафе: в заведении случилась драка между посетителями.

Когда наряд приехал, то дебошир открыл стрельбу из травматического оружия по сотрудникам Росгвардии, а затем попытался скрыться с места происшествия.

«В соответствии с законодательством при задержании подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления и пытавшегося скрыться на автомобиле сотрудник ведомства применил табельное оружие, произведя выстрелы по колесам транспортного средства. У подозреваемого изъят травматический пистолет с патронами. Проводятся следственные действия», — прокомментировал начальник пресс-службы Росгвардии Челябинской области Альберт Габбазов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге в центре временно содержания иностранных граждан пресекли дебош. Инициатором потасовки выступил 32-летний гражданин из ближнего зарубежья, который пытался спрятать спиртное в буханке хлеба. Фото: пресс-служба Росгвардии Челябинской области