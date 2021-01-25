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Москва

Женский монастырь судится с департаментом Москвы 

ИА Regnum 49 минут назад
Женский монастырь подал иск к департаменту Москвы
Фото: РИА Новости
Арбитраж Москвы 18 марта 2021 года начнёт рассматривать иск религиозной организации «Алексеевский ставропигиальный женский монастырь Москвы Русской православной церкви (Московский патриархат)». Ответчиком является департамент городского имущества Москвы, а основанием для иска стали права на недвижимое имущество, передаёт ИА REGNUM.
Иск к департаменту поступил 13 января 2021 года, а 21 января его приняла к производству судья Васильева. В споре речь идёт «о признании права собственности на объекты недвижимости», но пока неизвестно, о каких объектах идёт речь. Третьим лицом в спор приглашено управление Росреестра по Москве и «Московская патриархия Русской православной церкви».
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В феврале 2020 года монастырь также оспорил решение Росимущества об отказе в передаче ряда объектов. Судья обязал ведомство «в месячный срок с даты вступления решения в законную силу передать в безвозмездное пользование» истца «помещения Храма Иосифа Обручника, а также ризницы и квартиры псаломщика в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 15, стр. 1».
Помимо этого, в 2015 году монастырь уже судился с департаментом горимущества. Тогда арбитраж признал незаконным бездействие ведомства и обязал принять решение о передаче в собственность «объектов культурного наследия религиозного значения „Алексеевский женский монастырь в Красном селе, XIX в., 1930-е гг. “, находящихся в собственности г. Москвы» — здания «Церковь Всех Святых, 1887−1891 г.г.», здания «Богадельня (училище) и здания „Кельи“. Объекты расположены во 2-м Красносельском переулке.
Напомним, арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области также получил иск к религиозной организации — православному приходу. Комитет по охране памятников истории и культуры требует обязать ответчика отреставрировать объект культурного наследия федерального значения.
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Происшествия , Росимущество , РПЦ , Росреестр , ИА REGNUM , Москва
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