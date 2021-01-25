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Питерский педофил дважды изнасиловал семилетнего мальчика 

News.ru 1 час назад
В Петербурге педофил дважды надругался над ребенком
Фото: РИА НОВОСТИ
Семилетний мальчик из Санкт-Петербурга дважды подвергся сексуальному насилию со стороны молодого человека, едва достигшего совершеннолетия. С заявлением в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании его маленького сына обратился отец ребёнка.
По его словам, злоумышленник совершил насильственный акт в отношении мальчика дважды — в октябре 2020 года и в январе 2021-го, передаёт ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Судя по всему, родители узнали о произошедшем только после второго случая.
Подозреваемого некоторое время спустя задержали полицейские, ответственные за Красносельский район Северной столицы, им оказался 18-летний петербуржец. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Смоленской области, как писал NEWS.ru, двое подростков были задержаны по подозрению в убийстве воспитательницы детского сада. По данным следствия, молодые люди сначала изнасиловали женщину, а потом задушили шнурком.
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Происшествия , МВД , Санкт-Петербург , Смоленская Область
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