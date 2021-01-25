Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине

Машина скорой помощи попала в ДТП на Сахалине. На перекрестке улицы Емельянова и проспекта Мира внедорожник врезался в автомобиль экстренной службы, в результате чего тот опрокинулся на бок. Момент столкновения попал в объектив камеры видеорегистратора одной из машин, которая находилась в автомобильном потоке. Запись публикует новостной портал Sakhalin.info.

Во время аварии в карете скорой находилась беременная женщина. У троих человек — самой пациентки, врача и водителя медицинского автомобиля зафиксированы черепно-мозговые травмы.