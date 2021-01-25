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В челябинской больнице пенсионер покончил с собой 

РИА Новости 16 минут назад
В челябинской больнице пенсионер покончил с собой
Фото: РИА Новости
Следственные органы проводят проверку по факту смерти в городской клинической больнице №6 в Челябинске пожилого мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, тело пенсионера 1930 года рождения, покончившего собой, было обнаружено в этой больнице 22 января.

"По факту смерти следственными органами проводится доследственная проверка", — сказал Шишков.

Он уточнил, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Происшествия , Владимир Шишков , СКР , РИА Новости
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