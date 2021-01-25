В челябинской больнице пенсионер покончил с собой 

Следственные органы проводят проверку по факту смерти в городской клинической больнице №6 в Челябинске пожилого мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, тело пенсионера 1930 года рождения, покончившего собой, было обнаружено в этой больнице 22 января.
"По факту смерти следственными органами проводится доследственная проверка", — сказал Шишков.
Он уточнил, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.