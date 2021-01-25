Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео 

23 января в Санкт-Петербурге во время массовой акции протеста из-за задержания Алексея Навального мужчина напал на сотрудников ДПС и ударил представителя закона. Позже нарушитель был задержан сотрудниками полиции. Он уже дал признательные показания.
"По горячим следам задержан злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС на Сенатской площади. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления Уголовного розыска главка сегодня ночью около двух часов неподалеку от места жительства на ул. Даниила Хармса задержали 36-летнего мужчину, на Сенатской площади напавшего на сотрудников ДПС, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Он работает IT-специалистом в коммерческой фирме", — говорится в сообщении МВД.