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Москва

Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
23 января в Санкт-Петербурге во время массовой акции протеста из-за задержания Алексея Навального мужчина напал на сотрудников ДПС и ударил представителя закона. Позже нарушитель был задержан сотрудниками полиции. Он уже дал признательные показания.
"По горячим следам задержан злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС на Сенатской площади. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления Уголовного розыска главка сегодня ночью около двух часов неподалеку от места жительства на ул. Даниила Хармса задержали 36-летнего мужчину, на Сенатской площади напавшего на сотрудников ДПС, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Он работает IT-специалистом в коммерческой фирме", — говорится в сообщении МВД.
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , ГИБДД , МВД
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