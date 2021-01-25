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Видео с места смерти из-за челленджа в ТикТоке 

Вадим Дроздов 46 минут назад
24 января в Италии скончалась 10-летняя девочка. Трагедия произошла в столице итальянского острова Сицилия — Палермо. Ребенок умер от асфиксии во время выполнения вызова на выносливость под названием блэкаут. В рамках челленджа в социальной сети TikTok участникам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание во время записи видео. Девочку обнаружила в ванной комнате ее пятилетняя сестра. Рядом с погибшей лежал телефон. Ее доставили в больницу, однако медикам не удалось ее спасти.
После этого случая власти Италии заблокировали аккаунты всех пользователей соцсети, чей возраст невозможно документально проверить.
Происшествия , Видео
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