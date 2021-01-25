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Видео извинений ОМОНовца, ударившего женщину 

Вадим Дроздов 50 минут назад
23 января в Санкт-Петербурге во время митинга, связанного с освобождением Навального, Маргариту Юдину госпитализировали в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Это последствия травмы, которую женщине нанес сотрудник ОМОН. Он ударил пострадавшую ногой в живот. Представители НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе отказывались комментировать состояние пациентки.
24 января этот сотрудник пришел в больницу к Маргарите Юдиной и принес свои извинения.
"Хочу вам свои глубочайшие и искренние извинения принести. Ну, за пять минут до этого меня газом залили, у меня запотело забрало, и я не видел, что происходит", — объяснил свои действия силовик.
Происшествия , Видео , Маргарита Юдина
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