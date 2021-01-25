В Индианаполисе в результате стрельбы погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в американском городе Индианаполис (штат Индиана), власти считают инцидент массовым убийством, сообщили в местном полицейском отделении.

Информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления рано утром в воскресенье, прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка, передает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press.

Позднее правоохранители получили сведения о том, что стрельба велась также в соседнем доме, где были обнаружены тела пяти погибших.

По предварительным данным, речь идет о предумышленном убийстве.

В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США . Пока не удалось задержать подозреваемого, в полиции также не готовы с уверенностью говорить о том, что преступник действовал в одиночку.

Мэр города Джо Хогсетт назвал инцидент массовым убийством.

Отметим, что случаи стрельбы в США — не редкость. Так, в январе сотрудник полиции погиб в результате перестрелки с подозреваемым в поджоге церкви в американском городе Толидо (штат Огайо), до этого в том же месяце пять человек погибли и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне (штат Иллинойс).