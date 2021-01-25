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В результате стрельбы в американском Индианаполисе погибли пять человек 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 14 1 час назад
В Индианаполисе в результате стрельбы погибли пять человек
Фото: Reuters
По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в жилом доме в американском городе Индианаполис (штат Индиана), власти считают инцидент массовым убийством, сообщили в местном полицейском отделении.
Информация о стрельбе поступила дежурному полицейского управления рано утром в воскресенье, прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого подростка, передает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press.
Позднее правоохранители получили сведения о том, что стрельба велась также в соседнем доме, где были обнаружены тела пяти погибших.
По предварительным данным, речь идет о предумышленном убийстве.
В расследовании инцидента задействована полиция, а также Федеральное бюро расследований США. Пока не удалось задержать подозреваемого, в полиции также не готовы с уверенностью говорить о том, что преступник действовал в одиночку.
Мэр города Джо Хогсетт назвал инцидент массовым убийством.
Отметим, что случаи стрельбы в США — не редкость. Так, в январе сотрудник полиции погиб в результате перестрелки с подозреваемым в поджоге церкви в американском городе Толидо (штат Огайо), до этого в том же месяце пять человек погибли и двое были ранены в результате стрельбы в Эванстоне (штат Иллинойс).
В конце ноября результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один был госпитализирован. 14 декабря сообщалось, что стрельба произошла около церкви в Нью-Йорке. 27 декабря, в американском городе Линн (штат Массачусетс) во время съемок музыкального видеоклипа застрелили человека, еще пять были ранены.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , ФБР , Associated Press , ИТАР-ТАСС , Индианаполис , США
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