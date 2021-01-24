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Москва

В переходе у метро «Комсомольская» в Москве рухнул потолок 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
В переходе у метро «Комсомольская» рухнул потолок
Фото: izokna_yaroslavka/vk.com
В подземном переходе у станции Московского метрополитена «Комсомольская» произошло частичное обрушение потолка. Об этом рассказали очевидцы событий в социальных сетях.
В ГБУ «Гормост» сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Там уточнили, что из-за попадания грунтовых вод могло произойти разрушение металлических опор, что и вызвало обрушение потолка.
Сейчас на месте работают специалисты. Устраняются последствия произошедшего, передаёт РЕН ТВ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 января правоохранители потребовали закрыть в столице южный вестибюль станции «Красные Ворота» Сокольнической линии метро. Об этом сообщила пресс-служба московской подземки.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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