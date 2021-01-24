В Мексике нашли 19 сожжённых трупов 

Тела по меньшей мере 19 человек обнаружены на севере Мексики . Все трупы были обуглены.

Об этом сообщает издание Milenio, ссылаясь на Генпрокуратуру страны. По его данным, три сожжённых пикапа с трупами внутри были найдены у границы штатов Нуэво-Леон и Тамаулипас. По данным Генпрокуратуры, именно в этом месте произошло столкновение между вооружёнными гражданскими лицами.

Федеральные агенты обнаружили 19 обугленных трупов в ящиках трёх пикапов между Нуэво-Леоном и Тамаулипасом, — говорится в сообщении.

Согласно информации СМИ, сотрудники силовых структур направились на место преступления после появления данных о вооружённом столкновении между соперничающими преступными группировками. Подробности случившегося не сообщаются. Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура Мексики, передаёт РИА Новости.

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