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Москва

В Мексике нашли 19 сожжённых трупов 

News.ru 1 час назад
В Мексике нашли 19 сожжённых трупов
Фото: Twitter
Тела по меньшей мере 19 человек обнаружены на севере Мексики. Все трупы были обуглены.
Об этом сообщает издание Milenio, ссылаясь на Генпрокуратуру страны. По его данным, три сожжённых пикапа с трупами внутри были найдены у границы штатов Нуэво-Леон и Тамаулипас. По данным Генпрокуратуры, именно в этом месте произошло столкновение между вооружёнными гражданскими лицами.

Федеральные агенты обнаружили 19 обугленных трупов в ящиках трёх пикапов между Нуэво-Леоном и Тамаулипасом, — говорится в сообщении.

Согласно информации СМИ, сотрудники силовых структур направились на место преступления после появления данных о вооружённом столкновении между соперничающими преступными группировками. Подробности случившегося не сообщаются. Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура Мексики, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянин, проживающий на территории Краснодарского края, в ходе ссоры убил своего родного брата. После этого мужчина четыре дня провёл вместе с трупом родственника. Об этом журналистам сообщили представители регионального СК РФ. Братоубийство было совершено в Новом Селе 16 января. Ссора на бытовой почве возникла между 64-летним мужчиной и его братом, который младше на три года.
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Происшествия , РИА Новости , Краснодарский Край , Мексика
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