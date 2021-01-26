После взрывов на золотом прииске в Китае нашли тела девяти рабочих 

Китайские спасатели обнаружили тела девяти рабочих, погибших в результате взрывов на золотом прииске, в результате число жертв увеличилось до десяти, сообщили китайские официальные лица. Правоохранительные органы задержали руководителей шахты за задержку с сообщением об аварии.

Одиннадцать человек были спасены днем ранее после того, как в течение двух недель находились под землей на шахте в провинции Шаньдун. Один человек числится пропавшим без вести. Причина аварии на шахте выясняется, сообщает Associated Press. Поиски оставшегося горняка будут продолжаться до тех пор, пока он не будет найден, сказал Чэнь Фей, мэр города Яньтай, в котором находится рудник. "Пока этот рабочий не будет найден, мы не сдадимся", — сказал он на пресс-конференции.

В результате взрывов десятого января в шахте оказалось около 70 тонн обломков, которые заблокировали ее, вывели из строя лифты и удерживали рабочих под землей. Спасатели в воскресенье, 24 января, просверлили отверстия в параллельных шахтах, чтобы отправить туда воду, пищу и витамины, и, в конечном итоге, доставить выживших на поверхность. Чэнь Юйминь, руководитель группы спасателей, сообщил журналистам, что девять рабочих, тела которых были обнаружены в понедельник, 25 января, погибли на глубине более 400 метров под землей. По его словам, в шахте произошло два взрыва с интервалом примерно в полтора часа, причем, второй из них нанес еще больший ущерб.

Такие длительные и дорогостоящие спасательные работы являются относительно новым явлением для горнодобывающей промышленности Китая, где раньше в среднем погибало пять тысяч человек в год. Как отмечают эксперты, усиление надзора повысило безопасность в шахтах и рудниках, хотя количество аварий со смертельным исходом не снижается: в горном юго-западном Чунцине в прошлом году в результате двух аварий погибли 39 горняков.