Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Вы все рабы»: COVID-диссидента выкинули из автобуса в Перми 

News.ru и ещё 1 13 минут назад
Жители Перми выкинули из автобуса COVID-диссидента
Фото: ВКонтакте
Пермяк решил обмануть систему и надевать маску только тогда, когда автобус останавливается на остановке. Такой расклад не устроил ни кондуктора, ни других пассажиров.
Сотрудница автопарка потребовала надеть средство защиты и не снимать его на протяжении всего пути. COVID-диссидент в ответ ответил, что все пассажиры — «рабы», а у него якобы вообще аллергия, поэтому ничего он надевать не будет.
После этого мужчина обложил всех, кто к нему обращался, нецензурной бранью. В ответ кондуктор сказала, что он мог бы прикрыть рот и нос салфеткой, раз у него аллергия. Женщина заметила, что не собирается платить штраф из-за пассажира без маски.
В итоге уставшие от выступления мужчины пассажиры просто выкинули буяна из автобуса вместе с его сумкой. Видео опубликовано в соцсетях, сообщает Life.
В конце декабря, писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказался о людях, которые отрицают пандемию коронавируса и пренебрегают профилактическими мерами.

«Ковид-диссидентом можно быть, пока сам не заболеешь», — сказал глава государства.

Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
News.ru: последние новости
В переходе у метро «Комсомольская» в Москве рухнул потолок В переходе у метро «Комсомольская» в Москве рухнул потолок «Потерянные ангелы»: ФБР обнаружило пропавших без вести детей в рабстве «Потерянные ангелы»: ФБР обнаружило пропавших без вести детей в рабстве В Сочи девочку за волосы засосало в фильтр бассейна В Сочи девочку за волосы засосало в фильтр бассейна
Комментарии
Происшествия , Общество , Владимир Путин , Березники , Пермский Край , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
01:03
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
Происшествия
UFC показал видео поражения Макгрегора
00:27
UFC показал видео поражения Макгрегора
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
00:17
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
Пожары
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
00:19
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
Происшествия
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
01:43
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
00:39
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
Происшествия
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
00:54
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
Происшествия
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
00:25
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
США
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
00:30
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
Происшествия
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение