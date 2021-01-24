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СМИ: Россиянина арестовали в Греции на украденной в Турции яхте 

Вечерняя Москва и ещё 2 32 минуты назад
В Греции арестовали россиянина на украденной в Турции лодке
Фото: EPA
В Греции портовые власти острова Тинос арестовали 33-летнего россиянина за незаконный въезд в страну на яхте, которая была украдена в Турции. Об этом сообщает издание «Proto Thema» в воскресенье, 24 января.
Уточняется, что береговая охрана заметила яхту под турецким флагом, севшую на мель на Тиносе. Руководитель портового отделения провел расследование, в рамках которого установил, что яхта была украдена в турецкой Чесме 19 января.
Россиян задержали в Греции по подозрению в перевозке мигрантов
Капитан корабля арестован за незаконное проникновение на территорию Греции. Личность арестованного не раскрывается, но, по данным газеты, им является 33-летний россиянин.
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Происшествия , Анкара , Греция , Турция
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